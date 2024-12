Vi e Cait nei cosplay di missbri e candylion da Arcane hanno una chimica incredibile

Arcane è una storia di sofferenza e sconfitta, sotto molti punti di vista, ma è anche una storia d'amore. Due personaggi che nella prima stagione si incontrano e hanno subito un grande feeling sono Cait e Vi. Il mondo del cosplay ovviamente non poteva ignorare questa coppia incredibile e infatti missbrisolo e candylion.cos hanno realizzato un cosplay di Vi e Cait.

Vi e Cait sono opposte sono vari punti di vista. Una è proveniente da una ricca famiglia, l'altra orfana e povera. La prima in servizio come poliziotto, l'altra criminale per necessità. Le due si attraggono comunque e in questo cosplay la loro compatibilità è ben visibile.