Il cosplay di Kida, la principessa di Atlantis, creato da missbrisolo è fenomenale in tanti scatti

Spesso al centro dei cosplay ci sono personaggi legati a opere - come videogiochi, fumetti o anime - più recenti, perché anche i content creator devono affidarsi alle mode e ai trend più rilevanti. Alcune volte, però, ci si fa guidare prima di tutto dalla passione per certi personaggi o per un certo look e si ripesca dal cilindro un personaggio amato anche se non più in voga. Un esempio è ciò che ha fatto missbrisolo con il cosplay di Kida, la principessa di Atlantis.

missbrisolo spiega che aveva questo costume da quattro anni, ma che non l'aveva mai usato perché si sentiva troppo insicura del proprio aspetto. Ora, però, ha deciso di provarci comunque perché adora il film. Atlantis, ricordiamo, è un film del 2001.