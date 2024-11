Apex Legends Stagione 23 Dallo Squarcio: una nuova Lifeline

Lifeline: il ritorno del medico di guerra

La prima grande novità della nuova stagione del battle royale di Respawn Entertainment è legata all'aggiornamento di Lifeline. Una figura iconica e di grande importanza nel roster di Apex Legends, ma che ha perso a poco a poco rilevanza tra i personaggi più utilizzati a livello competitivo. Stando alle parole di Evan Funnell, Designer che si occupa in Respawn delle Leggende, con il passare delle stagioni e a fronte dei tanti cambiamenti, Lifeline si è allontanata sempre di più dall'idea con cui era nata.

Ajay non è una crocerossina, ma un soldato, e il suo ruolo è quello di essere un medico di guerra, con capacità di supporto, ma in grado di muoversi nella mischia. Il suo abbigliamento cambia per fare spazio ad una tuta tattica, ma senza abbandonare la sua iconica pettinatura, ora di un viola acceso. Per quanto riguarda le abilità, il suo kit è stato ripensato in questo modo:

Abilità passiva : il drone medico di Lifeline continua a rianimare gli alleati caduti. La novità è che D.O.C. può essere afferrato da Lifeline e usato come una piccola paravela per scivolare sul campo di battaglia rapidamente per qualche metro e raggiungere più velocemente i compagni feriti.

: il drone medico di Lifeline continua a rianimare gli alleati caduti. La novità è che D.O.C. può essere afferrato da Lifeline e usato come una piccola paravela per scivolare sul campo di battaglia rapidamente per qualche metro e raggiungere più velocemente i compagni feriti. Abilità tattica : anche qui l'abilità rimane invariata e utilizzando il dronde medico per guarire un alleato. Diversamente da prima però, D.O.C. può essre scagliato rapidamente a distanza e raggiungere un compagno. Lifeline può decidere in qualsiasi momento di richiamare il drone e riassegnarlo.

: anche qui l'abilità rimane invariata e utilizzando il dronde medico per guarire un alleato. Diversamente da prima però, D.O.C. può essre scagliato rapidamente a distanza e raggiungere un compagno. Lifeline può decidere in qualsiasi momento di richiamare il drone e riassegnarlo. Abilità Ultimate: la capsula assistenza è stata sostituita da uno scudo ad anello proiettato da D.O.C. che protegge da qualsiasi colpo gli alleati al suo interno. Chi staziona nel perimetro ricarica gli scudi e usa le siringhe mediche più rapidamente.

Lifeline può afferrare D.O.C. e usarlo come paravela

Funnell afferma che i giocatori possono reperire l'equipaggiamento nella mappa in diversi modi e per questo la capsula assistenza di Lifeline risultava ormai obsoleta. D.O.C.'s Halo, questo il nome della Ultimate, permette a questa Leggenda di supporto di spingersi molto più nella mischia, di fornire assistenza senza rimanere nelle retrovie, abbracciando quell'idea di medico combattente che sta alla base del carattere del personaggio. Ovviamente l'anello è scoperto, non protegge da colpi con traiettoria verticale, quindi granate e abilità di altre leggende come Fuze, Gibraltar, Bangalore o Valkyrie risultano comunque molto pericolose in campo aperto.

Il nuovo scudo ad anello protegge dai colpi con traiettoria orizzontale ma non verticale

Oltre all'aggiornamento di Lifeline, tutta la classe supporto riceve un piccolo potenziamento, permettendo a tutte le Leggende appartenenti a questo gruppo di muoversi più rapidamente durante l'azione di cura o impiegare meno tempo durante la rianimazione di un alleato KO.