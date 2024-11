BioWare svela quando arriverà il primo aggiornamento di Dragon Age The Veilguard e anticipa alcune novità

Di norma i giochi AAA vengono pubblicati e, immediatamente, hanno bisogno di una patch per qualche grosso problema scoperto dagli utenti subito dopo aver iniziato a giocare. Con Dragon Age The Veilguard non è stato così, per fortuna, ma questo ovviamente non significa che il gioco non abbia bisogno di qualche aggiustamento.

Il team ha infatti confermato che un aggiornamento è in arrivo, indicando non solo quando ma permettendo di farci un'idea preliminare di quanto possiamo aspettarci dall'update di Dragon Age The Veilguard.