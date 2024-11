Fallout ha vinto il Joe Dever Award a Lucca Comics & Games 2024.

Quest'anno a vincere il Joe Dever Award di Lucca Comics & Games 2024 è stata nientemeno che la serie Fallout, che segue Stranger Things (2017, Netflix), World of Warcraft - Battle for Azeroth (2018, Blizzard Entertainment), Marvel Cinematic Universe (2019, Disney), Super Mario 35th Anniversary (2020, Nintendo), Dune: Imperium (2021, Asmodee), Cyberpunk: Edgerunners (2022, Need Games/CD Projekt) e Assassin's Creed (2023, Ubisoft).

Si tratta di un premio dato alla migliore proprietà intellettuale transmediale nel fantastico, nato nel 2017 per onorare la memoria di Joe Dever (1956 - 2016), autore di celebri libri game, in particolare quelli della serie Lupo Solitario.