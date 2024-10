Pokémon GO avrà una Ricerca a Tempo e un Percorso dedicati a Lucca Comics&Games

Tutti gli allenatori e le allenatrici di Pokémon GO devono segnarsi sul calendario le date da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre. Il motivo? Perché il Lucca Comics&Games di quest'anno sarà davvero speciale per loro. Non solo sarà l'occasione di incontrare centinaia di altri appassionati coi quali organizzare scambi, raid e, perchè no, qualche sfida allenatore, ma perchè Niantic, lo studio di sviluppo dietro l'app, ha organizzato qualcosa che, a memoria, non è mai successa in Italia.

Per l'occasione, infatti, Pokémon GO avrà una Ricerca a Tempo e un Percorso progettati appositamente per l'occasione. Tutti coloro che andranno a Lucca, infatti, potranno prendere parte a Esploriamo Lucca con Pikachu, un evento speciale li porterà ad esplorare le storiche vie della città, permettendo a tutti coloro che si uniranno di immergersi nel ricco patrimonio culturale di Lucca, il tutto mentre si è anche nel magico mondo dei Pokémon. Saranno presenti di ben 100 nuovi punti di interesse tra Pokéstop e palestre, sparsi attorno alle mura e nelle zone della fiera.

L'avventura inizierà presso lo stand Pokémon Play Lab in Piazza della Colonna Mozza, che sarà il punto di partenza ideale per questa straordinaria esplorazione della città.

E per rendere tutto ancora più speciale, Niantic ha pensato di organizzare anche degli incontri speciali della Community di fan grazie all'app Campfire. Ogni giorno, infatti, gli Allenatori e le Allenatrici avranno la possibilità di registrarsi all'incontro ufficiale utilizzando proprio l'app Campfire, che fornirà loro una piattaforma per connettersi con altri giocatori e creare facilmente nuove amicizie con le quali portare a termine incarichi speciali, lotte Dynamax, raid e tutto quello che viene loro in mente. Ci sono tutte le attività di Halloween da completare, per esempio!

Noi abbiamo fatto squadra con altri giocatori quando siamo andati alla Pokémon GO Fest di Madrid e il nostro Pokédex ha ringraziato.