Pokémon GO Fest 2024, abbiamo partecipato alla grande festa di Madrid

Adesso, però, per Niantic e il suo gioco sociale è arrivato il momento di capitalizzare tutto il buon lavoro fatto negli anni, tornando a spingere su uno degli elementi cardine di tutta l'esperienza: la comunità. Perché è vero che i Pokémon sono l'alfa e l'omega del gioco, ovvero sono il motivo che ha consentito a Niantic di avere tutto questo successo e la cosa che spinge i giocatori fuori dai loro rifugi, ma il collante sono le persone che si sono conosciute all'ombra di un pokéstop o durante un raid e che hanno deciso di usare questa app come scusa per andare a fare una passeggiata e incontrarsi con gli amici.

Pokémon GO negli anni ha dimostrato una notevole resilienza . Sì, quella parola che durante la pandemia da Covid-19 era sulla bocca di tutti. Questo perché lo strano esperimento nato dalla collaborazione di Google, Pokémon e Nintendo è riuscito a sopravvivere a uno dei successi più clamorosi degli ultimi anni, a un inevitabile declino e, per l'appunto, a una pandemia che ha limitato fortemente la sua caratteristica chiave, ovvero il fatto che si gioca all'aperto.

Che cos’è un Pokémon GO Fest

Il Pokémon GO Fest è un evento dal vivo che Niantic, lo studio di sviluppo del gioco e di tutte le sue reincarnazioni (Monster Hunter Now, Pikmin Bloom), organizza in una città del mondo in modo da raccogliere tutti gli appassionati di quel continente in un unico posto, così per dare loro modo di conoscersi confrontarsi, lottare, scambiare Pokémon e molto altro.

Si tratta di una vera e propria festa a tema Pokémon, forse non sfarzosa come possono essere i campionati del mondo, ma non per questo meno riuscita: c'è l'immancabile negozio nel quale trovare memorabilia dell'evento e peluche di varie dimensioni, ci sono Pokémon speciali da trovare, percorsi da seguire, attività a tema da provare, speciali missioni da affrontare, ma soprattutto tantissime persone riunite che renderanno anche i raid più tosti una passeggiata di piacere.

Madrid è stata scelta come sede di quest'anno un po' perché la Paldea, l'ultima regione scoperta nell'universo di Pokémon, è ispirata alla Spagna, un po' perché il parco Juan Carlos I (un'enorme area verde a due passi dall'aeroporto) è davvero meraviglioso e si è prestato benissimo a ospitare la tre giorni di festa.