Gears of War: E-Day segnerà l'inizio di una nuova trilogia? Ecco cos'hanno detto gli sviluppatori

Jez Corden ha chiesto in un'intervista a al creative director Matt Searcy e alla brand director Nicole Fawcette se Gears of War: E-Day segnerà l'inizio di una nuova trilogia, e sebbene i piani per la serie non siano evidentemente ancora consolidati al di là di un'idea di base, la risposta è stata interessante.

"Ci stiamo concentrando su E-Day e stiamo mettendo nel gioco tutto quello che possiamo: il prossimo progetto lo decideremo in futuro", ha detto Searcy. Al che la brand director si è affrettata a rassicurare che il team non si sta allontanando dalle storie di Gears 4 e Gears 5, come dichiarato ai tempi del reveal.

Una posizione comprensibile, se consideriamo che la storia di Kait Diaz, JD Fenix e Del Walker è rimasta clamorosamente incompiuta, peraltro con un colpo di scena che potrebbe cambiare molte cose in un eventuale Gears 6.

"Abbiamo solo passato del tempo a pensare alle storie che vogliamo raccontare, e possiamo in effetti flettere il franchise da entrambi i lati. Siamo entusiasti di raccontare questa storia e speriamo che anche i fan la amino", ha concluso Fawcette.