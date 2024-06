PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 in arrivo a giugno

Gli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium vedranno l'arrivo a giugno di diversi nuovi giochi per PS4 e PS5: vediamo di che titoli si tratta.

I giochi di giugno per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium includono esperienze entusiasmanti come quella di Monter Hunter Rise, il celebre gioco di caccis firmato Capcom, ma anche lo spessore di uno strategico di razza come Crusader Kings 3 e gli sfaccettati meccanismi simulativi di Football Manager 2024. Non è finita: entrano nel catalogo l'adrenalinico racer Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6, la surreale avventura After Us, il coinvolgente sparatutto Far Cry 4, tre gochi su licenza dedicati ai LEGO (Lo Hobbit, Gli Incredibili e Star Wars 2), lo strategico manageriale Anno 1800 e Kayak VR: Mirage, un titolo per il visore PlayStation VR2.

Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise ripropone la sensazionale formula action RPG che da sempre caratterizza la saga Capcom, mettendoci al comando di un coraggioso cacciatore in grado di maneggiare svariate armi differenti nell'ambito di spedizioni che lo porteranno a confrontarsi con alcune delle creature più imponenti e feroci di sempre. Partendo dal villaggio di Kamura, da soli o in cooperativa con altri giocatori, potremo esplorare ampi scenari e individuare le tracce dei mostri più rari e potenti, fino a scovarli e dar vita a combattimenti mai così emozionanti, caratterizzati dalla presenza di meccaniche inedite che aggiungono ulteriore spessore a un impianto già di per sé ben consolidato. Il risultato finale è un'esperienza ancora più immediata e appagante, diretta in maniera ineccepibile anche sotto il profilo artistico, capace di offrire un bestiario mai così ricco e affascinante: una vera e propria evoluzione per la serie Capcom, come abbiamo avuto modo di spiegare nella nostra recensione di Monster Hunter Rise.

Crusader Kings 3 Il nuovo grand strategy di Paradox Interactive ci conduce nell'Europa medievale, alle prese con i secoli più bui di un'epoca dominata dagli intrighi e dalla violenza, ma che ha lasciato un segno profondo nella storia: esattamente come dovremo cercare di fare noi durante la ricca, sfaccettata e coinvolgente campagna di Crusader Kings 3. L'interfaccia di Crusader Kings 3 Impegnati a portare avanti una dinastia che possa prosperare e dominare sul maggior numero di territori possibile, dovremo prendere decisioni sagge, stringere alleanze o dichiarare guerra, gestire le finanze del regno ed eccellere nelle questioni diplomatiche, eliminare i nostri avversari (anche interni!) e organizzare matrimoni che possano dar vita a nuove intese: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Crusader Kings 3.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 Direttamente da Milestone, arriva su PlayStation Plus Extra e Premium l'ultimo episodio dell'emozionante gioco di guida su due ruote a base di fango e manovre acrobatiche: Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 riporta il motocross estremo sui nostri schermi, conducendoci sui tracciati del campionato ufficiale per metterci alla prova, al comando di uno dei piloti reali della stagione 2022. Testa a testa fra due moto in Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6 Grazie a un modello personalizzabile in termini di difficoltà e grado di realismo, nonché a un motore fisico migliorato, l'esperienza si rivela accessibile tanto per gli utenti più esperti quanto per gli esordienti, offrendo loro un ampio ventaglio di differenti modalità mentre sviluppano le proprie capacità e affrontano sfide sempre nuove. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6.

After Us Proiettati all'interno di uno scenario post-apocalittico, in After Us il nostro compito sarà quello di condurre Gaia, lo Spirito della Vita, attraverso un suggestivo viaggio che la porterà a salvare le anime delle creature estinte con l'obiettivo di riportarle al mondo e ricostruire l'ecosistema devastato dall'uomo prima della sua inevitabile estinzione. Il desolato mondo di After Us Sebbene il messaggio di fondo sia un po' ingenuo, come abbiamo scritto nella recensione di After Us, il titolo sviluppato dagli spagnoli di Piccolo Studio può contare su di un'ottima direzione artistica, capace di aggiungere fascino e sostanza all'esperienza, nonché su sezioni platform divertenti e creative, che avremo modo di affrontare mentre veniamo accompagnati da una piacevolissima colonna sonora.

Anno 1800 Anno 1800 rilancia la serie strategica di Ubisoft con un episodio ambientato agli albori della rivoluzione industriale, in un mondo pieno di straordinarie opportunità che attendono solo di essere colte per portare avanti lo sviluppo tecnologico e territoriale di una città che avremo il compito di gestire con saggezza ma anche con coraggio. Uno dei suggestivi panorami di Anno 1800 Dovremo dunque costruire nuove fabbriche e infrastrutture, investire nel campo della ricerca, esplorare nuovi scenari ed estendere i confini delle terre sotto il nostro controllo, anche attraverso la stipulazione di accordi commerciali, conquiste diplomatiche o belliche: starà a noi decidere quale approccio tenere. Avete letto la nostra recensione di Anno 1800?

Far Cry 4 Pubblicato esattamente dieci anni fa, Far Cry 4 ci conduce nello scenario remoto di Kyrat per raccontare la storia di Ajay Ghale, che torna nel proprio paese d'origine per la prima volta al fine di esaudire l'ultimo desiderio della madre: disperdere le sue ceneri nei luoghi in cui è cresciuta. Il dittatore Pagan Min però intercetta il ragazzo e trasforma questo viaggio in un vero e proprio incubo. Lo spietato Pagan Min, nemesi di Far Cry 4 Costretto dagli eventi a lottare per la propria libertà e per la gente di Kyrat, Ajay si trasforma suo malgrado in un guerriero pronto ad abbracciare il suo destino, nell'ambito di una campagna che sfrutta la tradizionale struttura open world della saga Ubisoft per metterci di fronte a frenetici combattimenti, avamposti da liberare e persone da salvare: ne abbiamo parlato nella recensione di Far Cry 4.