NieR: Automata sta per tornare, ma non nel modo che immaginate

Questa collaborazione non si pone tuttavia come un debutto assoluto per MAYLA, che anzi ha giò proposto diverse linee ispirate ai personaggi degli anime o dei videogiochi , fra cui la serie di Neon Genesis Evangelion o quella di Hatsune Miku.

Qualcosa dovrà pur significare

Con i suoi oltre 8 milioni di copie vendute, NieR: Automata si pone senza dubbio come un grande successo per Square Enix, ed è dunque insolito che il publisher non abbia già raggiunto un accordo con il visionario game director Yoko Taro per la realizzazione di un nuovo capitolo della serie.

La stessa realizzazione di una linea di scarpe prodotta da MAYLA indica che la popolarità del franchise è ancora forte, soprattutto in Giappone, e che dunque ci sono tantissimi fan, anche di sesso femminile (o maschile, ma con una predilezione per i tacchi alti), che stravedono per questi personaggi e vorrebbero vederli tornare.

NieR: Automata è stato pubblicato nell'ormai lontano 2017 su PC e PS4, approdando l'anno successivo su Xbox One e infine, nel 2022, anche su Nintendo Switch.