NieR: Automata: più di otto milioni di copie vendute, l'aggiornamento di Square Enix

Un grande successo, per un gioco in cui nemmeno Square Enix sperava troppo, tanto da considerare un ottimo risultato anche venderne 500.000 copie.

In un altro post è stato pubblicato anche un video celebrativo, in cui possiamo vedere 2B e 9S al parco giochi, con tanto di fuochi artificiali.

Per festeggiare il settimo anniversario di NieR: Automata Square Enix ha pubblicato un aggiornamento sulle vendite , svelando che ha superato gli 8 milioni di copie. Si tratta del dato globale, quindi non relativo a territori specifici, che include le copie fisiche e quelle digitali.

Gli ultimi dati di vendita di NieR: Automata risalivano ad aprile 2023. All'epoca le copie vendute avevano superato i 7,5 milioni, segno che nel giro di meno di un anno ha venduto altre 500.000 copie. A giugno 2022 erano 6,5 milioni.

Per il resto vi ricordiamo che NieR: Automata è disponibile per PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. È giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S.