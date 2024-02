Millennia: data d'uscita ufficiale annunciata, non manca molto

Il nuovo trailer

Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer che spiega le novità introdotte nel gioco e può aiutare i novizi a farsi un'idea di cosa li aspetta.

Paradox ha anche lanciato le prenotazioni. Il gioco base è acquistabile per 39,99€, mentre l'edizione Premium per 59,99€. L'edizione più costosa include due skin per le unità iniziali disponibili da subito e, soprattutto, le prime due espansioni del gioco: Ancient Worlds e Atomic Ambitions.

Per avere altre informazioni, leggete il nostro recente provato di Millennia, pubblicato in occasione della pubblicazione della demo dello Steam Next Fest, in cui abbiamo scritto: "a speranza è quella di avere tra le mani un 4X che sappia far avanzare in qualche modo il discorso di Civilization, introducendo nuovi elementi nel genere."

Millennia su Steam