Millennia, abbiamo provato la demo di questo emulo di Civilization dalle grandi ambizioni

Il genere dei 4X (sta per eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate, ossia esplora, espandi, sfrutta, stermina) è molto amato su PC, tanto che negli ultimi anni c'è stata una piccola corsa a proporre titoli che potessero ambire al trono di Civilization, spesso approcciandosi al genere da punti di vista molto differenti. Memori del titolo di Firaxis e dei vari Old World, Humankind e Age of Wonders 4, tanto per citarne alcuni, abbiamo provato la demo ufficiale di Millennia in occasione del recente Next Fest di Steam, da cui abbiamo tratto delle impressioni precise sulle sue ambizioni.

Primo sguardo

Millennia ricorda molto Civilization a un primo sguardo

A un primo sguardo Millennia ti urla "Civilization" in faccia, facendoti subito capire dove sembra voler andare a parare. In verità si tratta più che altro di un'impressione, perché i sistemi di gioco sono molto differenti e alla lunga vanno a determinare un gameplay che ha una sua personalità precisa. Certo, bisogna sempre affrontare lo sviluppo di una civiltà dai suoi albori fino ai viaggi spaziali, ma il 4X di C Prompt Games ce la mette davvero tutta per presentare una progressione differente, per quanto basata sugli stessi principi cardine. Ora, va detto che la demo ci ha permesso di giocare solo un numero limitato di turni (60) per ogni partita, quindi non sappiamo dirvi come Millennia si sviluppi dal mediogioco in poi. Ci siamo comunque fatti un'impressione ben precisa di dove voglia andare a parare, che verificheremo quando potremo giocare con la versione finale.

L'avvio di Millennia è abbastanza tipico: scelta la civiltà da guidare, bisogna personalizzare la partita, scegliendo tra opzioni classiche per il genere, come il numero di civiltà attive e il loro livello di abilità, le dimensioni della mappa, il seme per la generazione casuale del territorio e delle sue risorse e altre legate alla dotazione di partenza.

Quindi ci siamo ritrovati sulla solita mappa divisa in caselle esagonali, per la gran parte ancora avvolta nella nebbia, con una città già fondata e un'unità già disponibile. Che fare se non mettersi a esplorare, decidere cosa costruire e scegliere quale tecnologia ricercare? Da questo punto di vista Millennia non si discosta moltissimo dalla concorrenza, offrendo una visione ben rodata di come si sviluppano le civiltà. Stiamo guidando una tribù, ma possiamo fare molto, decidendo già dai primi passi come imposteremo il nostro regno. Da notare che la scelta dello stile di gioco, con relativi obiettivi a lungo termine, non ha un "a priori", ma sembra essere costruita azione dopo azione, favorendo certi tipi di edifici su altri, adottando politiche utili per i nostri obiettivi e spendendo i punti che si accumulano turno dopo turno per migliorare la produzione e sfruttare meglio il territorio.