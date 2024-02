Dungeons and Dragons, un aggiornamento sullo sviluppo del gioco co-op dai creatori di Payday

Starbreeze, noto sviluppatore di PAYDAY, aveva annunciato di essere al lavoro su un gioco cooperativo di Dungeons and Dragons, dopo aver ottenuto la licenza da Wizards of the Coast. Ora, in un nuovo rapporto finanziario della compagnia, è stato indicato a che punto si trova lo sviluppo.

"All'inizio di dicembre abbiamo finalmente potuto rivelare di aver ottenuto una licenza per Dungeons and Dragons da utilizzare nel nostro prossimo titolo. Si tratta di un marchio che è sempre stato in cima alla nostra lista di potenziali licenze su cui sviluppare un gioco di azione e avventura. Il team di Baxter è attualmente in piena pre-produzione e il lancio è previsto per il 2026".

Queste informazioni ci permettono di supporre che il gioco non sia esattamente un AAA, in quanto sarà pronto in un paio di anni (ancora in pre-produzione), troppo poco per una produzione ad altissimo budget. Ovviamente per ora è solo una speculazione.