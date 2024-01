Dragon's Dogma 2 celebra il nuovo anno con un bellissimo artwork ispirato a D&D

L'account ufficiale di Dragon's Dogma su X ha pubblicato un messaggio di auguri per l'anno nuovo e lo ha fatto condividendo anche un nuovo artwork dedicato a Dragon's Dogma 2 che richiama chiaramente Dungeons and Dragons.

Il messaggio, scritto dal director Hideaki Itsuno, recita: "Buon anno! Dragon's Dogma 2 uscirà il 22 marzo, che opportunamente cade nell'anno del drago. Ci stiamo impegnando al massimo per creare un'incredibile esperienza di gioco di ruolo ambientata in un mondo fantastico. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni man mano che ci avviciniamo al lancio!"

La parte interessante, però, è l'immagine, che mostra quattro guerrieri, che esemplificano le classi base di Dragon's Dogma, che combattono contro il drago che dà il via all'avventura.