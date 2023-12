Dragon's Dogma 2 include idee folli nate dalla mancanza di sonno del team

In un recente numero della rivista Play (precisamente il numero 35), il Game Director di Dragon's Dogma 2 Hideaki Itsuno si è preso un po' di tempo per riflettere sul gioco originale e su ciò che spera di ottenere con il tanto atteso sequel - e su come ha ideato esattamente il grande mondo di questo sequel.

"Volevo davvero realizzare un sequel subito dopo l'uscita [del gioco originale], quindi mi dispiace di aver fatto aspettare tutti così tanto", ha dichiarato Itsuno nell'intervista rilasciata alla rivista Play. "Sono stato molto grato di vedere così tanti fan apprezzare la qualità del gioco e sostenerlo per così tanti anni. Il fatto che i fan sostengano il gioco - sia all'interno di Capcom che all'esterno - è sicuramente qualcosa che ha contribuito a spingere il progetto verso la realizzazione".