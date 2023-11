Dragon's Dogma 2: nuovo trailer di gameplay e tutti i dettagli dallo showcase dedicato

Trailer e dettagli

Dragon's Dogma 2 è un gioco di ruolo d'azione narrativo, come il primo capitolo. Nel trailer possiamo vedere un miscuglio di scene filmate e di momenti giocati che si concludono con l'annuncio della data d'uscita ufficiale. Quindi si pasa a parlare delle novità vere e proprie.

La prima presentata è il gigante Talos, uno dei nuovi enormi nemici che dovremo affrontare nel corso dell'avventura. Il giocatore dovrà scontrarsi con questo colossale avversario scalandolo o usando delle creature volanti come passaggio per raggiungere i suoi punti deboli.

Lo scontro mostrato è stato davvero incredibile, con Talos che a un certo punto ha lanciato la sua lancia distruggendo una fortezza.

Quindi gli sviluppatori hanno spiegato a grandi linee la storia, che vede due regni contrapposti, che in qualche modo sono costretti a collaborare per affrontare la minaccia rappresentato dal drago, nonostante falsi Arisen, tradimenti e quant'altro caratterizza situazioni del genere.

Oltre alla storia principale, si potranno visitare città e villaggi dove parlare con gli abitanti per ottenere delle missioni secondarie, che porteranno il giocatore a girare in lungo e in largo per il mondo di gioco. Stando a quanto visto nel filmato i luoghi visitabili saranno vari, tra rovine, aree naturali, città elfiche e molti altri ancora.

Torneranno naturalmente le pedine, che avranno diverse funzioni all'interno del gioco. Ad esempio potranno essere usate per tradurre linguaggi sconosciuti al personaggio principale. Inoltre potranno essere personalizzate tramite un completissimo editor di gioco, di qualità fotografica.

Mostrata quindi una nuova vocazione, quella del Trickster, esclusiva per l'Arisen, basata sull'uso di fumo magico che sarà utilizzato per manipolare il campo di battaglia e i nemici che vi affronteranno.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 sarà disponibile a partire dal 22 marzo 2024 su PC, Xbox Series X/S e PS5.