Dragon's Dogma 2: data d'uscita ufficiale annunciata

In occasione dello showcase dedicato al gioco, Capcom ha svelato la data d'uscita ufficiale di Dragon's Dogma 2: il 22 marzo 2024. Potremo giocarci su PC, Xbox Series X/S e PS5. Di fatto viene confermato quanto già appreso ore fa, grazie a un aggiornamento della pagina Steam del gioco, che di suo confermava quanto svelato dall'ente di classificazione dei videogiochi PEGI qualche giorno prima. Insomma, era un po' il segreto di pulcinella, se ci passate l'espressione. Ora comunque c'è l'ufficialità, quindi non possiamo che esserne contenti, soprattutto perché non manca molto per poterci giocare.