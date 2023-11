Google prova a spostare la barra di ricerca su Android. Come mai?

Attualmente, Google sta effettivamente lavorando per spostare la barra di ricerca dalla sua posizione in alto a una nuova collocazione nella parte inferiore , seguendo la tendenza di posizionare gli elementi di navigazione nella parte bassa dell'interfaccia mobile.

In seguito ad aggiornamenti recenti, un occhio attento avrà già notato un cambiamento sottile ma significativo nell'applicazione, mirato a migliorare l'esperienza dell'utente, soprattutto per quanto riguarda la funzione di ricerca .

L'app di Google, su dispositivi Android, si fa apprezzare per la sua affidabilità, rappresentando una delle opzioni più efficaci in termini di facilità d'uso.

Dall'alto in basso

Quando un utente immette testo nella barra di ricerca, il motore restituisce informazioni pertinenti alla query. Facile come respirare

La barra di ricerca nell'app Google è stata spostata nella parte inferiore, facilitando notevolmente l'utilizzo, specialmente mediante l'utilizzo con una sola mano.

In precedenza posizionata nella parte superiore dell'interfaccia, tale disposizione poteva presentare delle difficoltà per coloro che adoperano telefoni di dimensioni generose, rendendo l'accesso alle ricerche meno agevole.

Nonostante l'utilità di questa aggiunta, è cruciale sottolineare che l'introduzione della barra di ricerca in basso potrebbe non essere definitiva.

In passato, Google ha sperimentato variazioni simili nella disposizione degli elementi di navigazione, come nel caso di Chrome per Android nel 2020, quando, dopo una fase sperimentale, si è optato per mantenere la barra degli indirizzi in alto.

Google potrebbe fare sempre in tempo per valutare l'esperimento non soddisfacente e rinviare l'implementazione definitiva.

Guardando anche ad altri browser attualmente in circolazione, come Firefox, che hanno già adottato con successo tali configurazioni, questa eventualità avrebbe però buone possibilità di realizzarsi.