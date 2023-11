Dragon's Dogma 2, la data di uscita spunta sulle pagine del PEGI europeo: è definitiva?

Capcom ha da poco confermato che a fine novembre avremo modo di vedere una nuova presentazione di Dragon's Dogma 2, l'atteso gioco di ruolo d'azione. Probabilmente potremo scoprire la data di uscita, ma già ora abbiamo accesso a un leak che anticipa questa informazione. Dragon's Dogma 2 sarebbe in arrivo il 22 marzo 2024: questo è quanto riporta il PEGI europeo.

La pagina del PEGI di Dragon's Dogma 2

Non si tratta in altre parole di una informazione proveniente da un leaker, ma dall'ente di classificazione ufficiale per l'Europa. La data è quindi abbastanza credibile, anche perché il 22 marzo non sembra affatto una data segnaposto (come il 31 dicembre o il 31 marzo, rispettivamente fine anno solare e fine anno fiscale).

Ovviamente, come sempre, va comunque considerata come un'informazione non ufficiale. Per il momento non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni, che arriveranno probabilmente come detto con la presentazione già annunciata.