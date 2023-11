Pokémon Scarlatto e Violetto: un Dragapult competitivo in regalo con questo codice promozionale

In attesa dell'uscita del DLC Il Disco Indaco di Pokémon Scarlatto e Violetto, continuano i regali da parte di The Pokémon Company per i giocatori, che questa volta potranno aggiungere alla propria collezione un Dragapult competitivo grazie a un nuovo codice promozionale.

In particolare si tratta di un esemplare basato sul Dragapult utilizzato da Alex Gómez Berna per conquistare il titolo di campione ai Campionati Internazionali Pokémon 2023 del Nord America. Dunque parliamo di un Pokémon che nelle mani giuste è in grado di mettere alle strette gli avversari nei match online.

Il codice per ottenere il Pokémon in questione è "LA1CPHANT0M4CE" (senza virgolette, le "0" sono degli zeri). Se siete interessati affrettatevi: sarà disponibile infatti solo fino al 20 novembre 2023.

In particolare, questo Dragapult è di livello 50 e possiede il teratipo Spettro e lo strumento Bendascelta. Ha la natura Allegra e l'abilità Corpochiaro. Conosce le mosse Terascoppio, Dragofrecce, Spettrotuffo e Retromarcia.