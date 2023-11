Fortnite x Invincible: un leak svela l'arrivo di Omni-Man e Atom Eve

Come possiamo vedere nel video realizzato dal noto leaker Shiina, grazie a questo crossover i giocatori potranno ottenere le skin di Omni-Man, Atom Eve e di Invincible , oltre ad altri costumi slegati dall'opera di Robert Kirkman. Chiaramente saranno disponibili anche una serie di oggetti a tema, come il mantello da supereroe di Omni-Man.

Annuncio ufficiale nei prossimi giorni

A questo punto è lecito supporre che il crossover verrà annunciato ufficialmente dai social di Epic Games nell'arco dei prossimi giorni. Per il momento tuttavia non sono disponibili ulteriori dettagli, come ad esempio se oltre le skin arriveranno delle possibili modalità o meccaniche di gameplay a tema, un po' come visto nel collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball.

Nel frattempo, è stata lanciata un'altra interessante iniziativa legata ai The Game Awards 2023 tramite un'isola a tema, dove i giocatori potranno seguire in diretta l'evento e votare l'isola migliore creata dalla community nel 2023.