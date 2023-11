Fortnite accoglie i The Game Awards e Geoff Keighley, votate l'isola migliore dell'anno

In occasione dei The Game Awards del prossimo mese, Fortnite ha dato il benvenuto a un'isola dedicata alla manifestazione organizzzata e condotta da Geoff Keighley, nella quale i giocatori potranno svagarsi e votare l'isola migliore realizzata dalla community nel 2023.

L'isola si chiama "The Game Awards Vote in Fortnite" ed è disponibile già da ora utilizzando il codice: 0853-1358-8532.

Realizzata in collaborazione con Nighttimes e Studio 568, si tratta di un "mondo-hub" che teletrasporta i giocatori nelle 10 creazioni in lizza per il premio di "The Best Fortnite Island of the Year". Oltre a votare la loro isola preferita, i giocatori potranno esplorare in lungo e in largo questo mondo a tema e raccogliere tutte le statuette dei The Game Awards sparse in giro per ottenere dei PE bonus.

Il vincitore verrà svelato il 7 dicembre durante i The Game Awards reali e quelli virtuali che si svolgeranno all'interno di questa isola di Fortnite. Le votazioni saranno aperte fino alle 03:00 italiane dello stesso giorno, con i giocatori che potranno esprimere un solo voto per Epic ID.