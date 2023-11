Street Fighter 6: l'update 1.07 è ora disponibile, ecco le correzioni

Prima di tutto, l'update 1.07 ha introdotto un paio di correzioni alle battaglie e ad alcuni "comportamenti non previsti". Vi sono poi delle modifiche a Jamie, ovvero Overdrive Tenshin (→↘↓↙←+2 Calci) e la risoluzione di un problema per cui lo stato di Burnout dell'avversario continuava se Jamie colpiva un avversario stordito con un Overdrive Tenshin ma non eseguiva un attacco successivo.

Capcom ha pubblicato l'aggiornamento 1.07 per Street Fighter 6 (categorizzato come 1.000.007 su PS5), dopo un breve periodo di manutenzione del gioco avvenuto quest'oggi, 15 novembre 2023. La compagnia ha anche pubblicato una patch note ufficiale, vediamo i dettagli.

Street Fighter 6 e la manutenzione

La manutenzione di Street Fighter 6 è stata attiva durante la notte italiana, per fortuna. Era infatti in corso dalle 04:30 alle 07:30. Durante questo periodo non è possibile accedere ai contenuti che richiedono di essere connessi al gioco con il proprio account, inoltre, non è possibile utilizzare il sito Buckler's Boot Camp companion.

Ovviamente per qualsiasi tipo di modalità offline può essere utilizzata senza alcun problema.

Vi segnaliamo infine che Street Fighter 6 non è infine stato inserito da i nominati al GOTY dei The Game Awards.