Super Mario RPG, il voto su Famitsu è uno dei più bassi della settimana

Famitsu - famosa testata giapponese - ha pubblicato nuove recensioni e a questo giro ci sono vari giochi molto noti. Vediamo subito i voti condivisi:

DAVE THE DIVER (Switch) - 10/9/9/8 [36/40]

DYSCHRONIA: Chronos Alternate Definitive Edition (Switch) - 6/8/6/7 [27/40]

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 9/9/8/9 [35/40]

STRAY (PS5, PS4) - 9/8/10/9 [36/40]

Super Mario RPG (Switch) - 8/8/10/8 [34/40]

Come potete vedere, con la sola esclusione di DYSCHRONIA: Chronos Alternate Definitive Edition, un gioco investigativo che include tre titoli in un solo colpo, il "peggior" gioco della settimana è Super Mario RPG. Parliamo comunque di un onestissimo 34/40, ma rimane di qualche punto indietro rispetto a DAVE THE DIVER, l'indie che non è indie, STRAY - il simulatore di gatto - e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, nuovo capitolo della saga che era nota come Yakuza in occidente.

Ricordiamo che Famitsu realizza quattro recensioni con quattro recensori diversi che danno un voto in decimi. I singoli voti vengono poi sommati per un giudizio finale in quarantesimi. Nel caso di Super Mario RPG, ad esempio, tre persone hanno assegnato un 8 e solo una ha optato per un sonoro dieci.