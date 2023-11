Dragon's Dogma 2: Steam ha svelato la data di uscita dell'atteso action RPG di Capcom

Tra poche ore andrà in onda lo showcase di Capcom interamente dedicato a Dragon's Dogma 2 , dove verrà annunciata ufficialmente la data di uscita ufficiale del gioco. Peccato che Steam ha tirato un tiro mancino alla compagnia giapponese, svelando in anticipo che il gioco arriverà nei negozi il 22 marzo 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Tante novità dallo showcase di questa sera

Nonostante la fuga di informazioni sulla data di uscita, vale comunque la pena seguire lo showcase di Dragon's Dogma 2 in programma per stasera. Infatti, la livestream durerà 15 minuti, un tempo più che sufficiente per svelare tanti dettagli inediti sull'action RPG con ambientazione dark fantasy di Capcom, il tutto probabilmente corredato da nuove sequenze di gameplay.

Vi ricordiamo che l'appuntamento è fissato alle 22:00 italiane di stasera sul canale YouTube di Capcom o tramite il player qui sopra. Per ingannare l'attesa vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni sulla demo di Dragon's Dogma 2, che a quanto pare sembra prendere la formula originale migliorandone quasi ogni aspetto.