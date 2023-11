Fallout, la serie Amazon Prime Video: ecco le prime immagini ufficiali e dettagli sulla trama

Tramite le pagine di Vanity Fair sono stati pubblicati i primi scatti ufficiali della serie Amazon Prime Video di Fallout, che potrete ammirare nella galleria sottostante.

La testata ha svelato anche qualche dettaglio aggiuntivo su trama e cast. La serie sarà ambientata 219 anni dopo lo scoppio delle testate nucleari avvenuto durante la grande guerra che ha portato quasi all'estinzione della razza umana nella realtà alternativa della serie videoludica di Bethesda.

Una dei protagonisti principali sarà una donna chiamata Lucy (interpretata da Ella Purnell), che dopo aver vissuto tutta la vita all'interno di un Vault è costretta ad esplorare il mondo in superficie per una missione di salvataggio, scoprendo che è tutt'altro che ospitale, tra insetti giganti, animali mutanti e una società umana allo sbaraglio.

Con l'avanzare della serie Fallout, il viaggio di Lucy farà la conoscenza degli altri due personaggi principali. Uno di questi è l'aspirante soldato Maximus (Aaron Moten), che è cresciuto in superficie ma, come Lucy, è stato allevato in una sorta di "famiglia" di clausura: la Confraternita d'Acciaio.

Il terzo protagonista è il sinistro cacciatore di taglie e mutante noto come "Il Ghoul" (interpretato da Waltong Goggins), descritto come un rude cavaliere orrendamente sfregiato che ha un codice d'onore, ma anche una vena spietata, nonché un sopravvissuto della grande guerra. Durante la serie alcuni flashback racconteranno di quando era un umano, un padre e un marito affettuoso di nome Cooper Howard.