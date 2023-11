Bleach: il cosplay di Rangiku Matsumoto di leeloo_cos è semplicemente perfetto

Bleach è un manga e anime di grandissimo successo in parte grazie al suo ricco e variegato cast di personaggi secondari creati dal sensei Tite Kubo nel corso della serie e che risultano molto apprezzati anche dai cosplayer. Ce lo dimostra anche leeloo_cos con il suo cosplay di Rangiku Matsumoto.

Rangiku è una Shinigami della Soul Society, una guardiana di anime che purifica l'entità maligne note come Hollow, dei demoni che danno la caccia agli esseri umani. È la tenente della 10° divisione del Gotei 13, guidata dal giovane capitano Tōshirō Hitsugaya. Il potere speciale della sua Zanpakutō Haineko trasforma la lama della spada in una nuvola di cenere, che può controllare a suo piacimento, sia per eseguire fendenti a sorpresa dalla distanza che per creare una barriera difensiva.

Il cosplay realizzato da leeloo_cos non solo risulta fedele in termini di costume, acconciatura e setting, ma grazie a un po' di post-produzione la cosplayer ucraina è riuscita a rappresentare perfettamente anche le abilità da shinigami di Rangiku.