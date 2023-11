My Hero Academia, il cosplay di Camie da kaezuko.cos è brillante

My Hero Academia rappresenta sempre un'ottima riserva di ispirazioni per cosplayer, considerando che si tratta di una serie composta da un enorme roster di eroi e villain per definizione. Tra questi, tuttavia, emergono alcuni soggetti preferiti per questa pratica, come dimostrato ancora una volta da questo cosplay di Camie Utsushimi di kaezuko.cos.

È un personaggio che gioca molto sulla sensualità e forse anche per questo viene scelta spesso da alcune modelle più propense a tale tipo di interpretazione, ma è una caratteristica legata a doppio filo alla sua particolare personalità e al design della versione da super combattente, a partire dal costume utilizzato ma anche per quanto riguarda il suo particolare quirk, ovvero il potere speciale.

La reinterpretazione di kaezuko.cos è poi particolarmente notevole, per la fedeltà con cui ha ricostruito il costume, una certa somiglianza dei lineamenti del viso e in generale l'atteggiamento che traspare e che sembra vicino a quello del personaggio originale.