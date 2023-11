Halo Infinite: 343i punta a una maggiore integrazione della Forgia nelle playlist multiplayer

Halo Infinite sta ottenendo nuova spinta grazie ad aggiornamenti più sostanziosi e frequenti, con 343 Industries che evidentemente ha intenzione di proseguire su questa strada anche attraverso una maggiore integrazione della Forgia nelle playlist multiplayer, come emerge da un annuncio di lavoro da parte della compagnia e altri dettagli.

In particolare, la questione parte dall'annuncio per un multiplayer playlist designer pubblicato da Microsoft, una figura specializzata nell'organizzazione di contenuti ed eventi per il multiplayer di Halo Infinite in particolare con la composizione delle playlist, alla quale è richiesta una certa attenzione ai contenuti della Forgia da inserire nelle rotazioni periodiche.

Tra le caratteristiche del lavoro in questione, infatti, si legge anche il fatto di "lavorare direttamente con gli utenti impegnati sulla Forgia", in modo da comprendere i loro contenuti all'interno delle playlist.