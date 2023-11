Halo Infinite su Xbox risale la classifica dei titoli più giocati superando Destiny 2

A quanto pare grazie alla Stagione 5: Reckoning, il multiplayer di Halo Infinite sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, attirando a sé molti giocatori e di conseguenza risalendo la classifica dei titoli più giocati su console Xbox negli USA.

Come segnalato da Windows Central, Halo Infinite ha conquistato il sedicesimo posto superando Destiny 2, che nonostante il periodo di stanca resta comunque un MMO molto popolato.

Di per sé potrebbe non sembrare chissà quale risultato, ma nel quadro complessivo dimostra che Halo Infinite ha tutte le possibilità per crescere ulteriormente e che 343 Industries ha fatto centro con la Stagione 5, considerando che il numero di giocatori attivi è rimasto tutto sommato alto anche dopo il picco registrato al lancio, avvenuto oltre un mese fa. In precedenza, il gioco aveva subito un'importante emorragia di giocatori attivi dopo il lancio della Stagione 2.

Al contrario su Steam, ad eccezione di un piccolo picco iniziale di 18.000 giocatori contemporanei registrato al lancio della nuova season, i numeri ora viaggiano sui 6.000 - 9.000 giocatori simultanei, una media superiore a quella dei mesi scorsi, ma non di molto.