Nacon RIG 600 Pro HS: la recensione delle cuffie da gaming wireless compatibili con PC e console

Nacon sarà stata in grado di proporre una soluzione alternativa a quanto già presente sul mercato? Avrà introdotto sufficienti caratteristiche peculiari ed ottimizzato quanto già presente in altri prodotti? Vi risponderemo nel corso di questa recensione.

In questa situazione non certo ideale per il lancio di un nuovo headset da gaming, Nacon debutta con le sue RIG 600 Pro HS . Si tratta di un modello di fascia media che punta a conquistare la fascia subito sotto il tetto psicologico dei cento euro. Attorno a questo prezzo troviamo la maggior parte delle cuffie da gaming, con anche dei prodotti ufficiali lanciati ad esempio da Sony e Microsoft per le loro console di punta.

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di provare e recensire decine di headset da gaming sulle pagine del nostro sito. Questa particolare tipologia di prodotti gode di una discreta popolarità tra gli appassionati del videogioco; infatti molti produttori si sono avvicinati a questo mercato proponendo svariate soluzioni in tantissime fasce di prezzo. Com'era logico aspettarsi quindi, il consumatore finale si trova oggi davanti a tante opzioni d'acquisto più o meno valide con caratteristiche molto simili tra loro. Innovare e migliorare non è certo semplice, soprattutto se ci si vuole distinguere dall'agguerrita concorrenza.

Parlando proprio dell'autonomia, le RIG 600 Pro HS garantiscono circa 20 ore di utilizzo con una singola carica e si ricaricano piuttosto velocemente se vogliamo utilizzarle per forza in modalità wireless.

Parlando di connettività invece, le cose si fanno più interessanti. Anzitutto vogliamo sottolineare che queste cuffie hanno una versione gemella denominata "HX". Si tratta di due modelli praticamente identici, se non per la compatibilità con diverse console. L'headset da noi provato, quello con la sigla "HS", è stato pensato per le console PlayStation, mentre il modello "HX", funziona esclusivamente con le console Xbox. Quindi sul fronte compatibilità non esiste una versione universale pensata per tutte le macchine da gioco, nonostante l'headset offra diverse soluzioni di connettività. In ogni confezione è presente infatti un dongle wireless da 2,4 GHz, mentre all'interno dei padiglioni è nascosto un modulo Bluetooth 5.1 . Purtroppo però, le due connettività wireless non possono essere utilizzate contemporaneamente, ma bisogna per forza passare dall'una all'altra con la pressione di un pulsante. Inoltre le cuffie funzionano anche tramite il collegamento cablato USB, utile quando le usiamo con il nostro PC da gaming o banalmente se non abbiamo una carica sufficiente.

Sfogliando le voci della scheda tecnica di queste RIG 600 Pro HS, possiamo notare come Nacon abbia deciso di puntare su delle caratteristiche piuttosto "standard" per il panorama degli headset da gaming. Nei padiglioni over-ear sono nascosti dei driver da 40 millimetri con una risposta in frequenza che varia dai 20 Hz fino ad arrivare ai 20 kHz. Il microfono omnidirezionale sollevabile campiona la nostra voce nel range di frequenze 100 Hz-10 kHz e permette anche il monitoraggio della voce in cuffia.

Infine, dobbiamo parlare anche del microfono, che è stato nascosto all'interno del padiglione sinistro. La scelta di Nacon è sicuramente elegante, permettendoci di utilizzare l'headset anche all'esterno. Purtroppo però non è così semplice estrarlo dal suo alloggio e non offre particolari regolazioni di posizionamento una volta posizionato.

Questa strana scelta di design impedisce ai padiglioni di godere di un buon grado di mobilità che, a seconda della conformazione del cranio, potrebbe non garantire il giusto posizionamento della cuffia. Se a questo ci aggiungiamo anche la presenza del materiale sintetico che ricopre i padiglioni, si rischia di far fuoriuscire l'audio dalla cuffia in maniera eccessiva, causando una perdita importante in termini di coinvolgimento.

Le cuffie Nacon hanno un design piuttosto particolare. L'headset è estremamente flessibile e leggero , capace di adattarsi piuttosto bene alla conformazione del cranio, senza risultare scomodo nelle sessioni prolungate di utilizzo. Purtroppo i lati positivi finiscono qui, perché sul fronte dell'estetica, queste cuffie non hanno altri particolari punti di forza. L'headset è realizzato con materiali plastici di scarsa qualità , che trasmettono la sensazione di tenere tra le mani un prodotto di fascia bassa. Le superfici rivestite in materiale sintetico che entrano in contatto con la testa non aiutano a migliorare la situazione, essendo anch'esse non particolarmente pregiate.

Esperienza d'uso

Per eseguire la regolazione in altezza dei padiglioni delle Nacon RIG 600 Pro HS bisogna staccarli, rendendo l'headset particolarmente fragile

Configurare le RIG 600 Pro HS su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC è stato veramente semplice. Basta infatti connettere il dongle wireless tramite porta USB-C o con l'adattatore USB-A incluso nella confezione. Abbiamo trovato leggermente più macchinoso l'accoppiamento Bluetooth con il nostro smartphone e tablet, ma comunque in linea con tutti i dispositivi dotati di questa connettività. Le regolazioni del volume ed il passaggio da una sorgente audio ad un'altra tramite l'headset avviene senza troppi problemi, grazie ai semplici e minimali comandi presenti sul padiglione sinistro.

Anche l'applicazione per smartphone ci è sembrata ben fatta, con i suoi profili di equalizzazione già preimpostati con i quali potete variare il suono delle RIG 600 Pro HS. Oltre a questo, abbiamo potuto attivare il pratico monitor del microfono, in modo da sentire la nostra voce in cuffia mentre comunicavamo con altri amici online.

Veniamo al dunque, parlando di come suonano queste RIG 600 Pro HS. L'headset non ha dei toni bassi particolarmente pronunciati, cosa che può far piacere a chi non vuole essere investito dalle esplosioni o da altri effetti sonori di questo tipo. Si tratta sicuramente di una caratteristica interessante, visto che la maggior parte degli headset da gaming invece puntano ad enfatizzare queste frequenze. Purtroppo però le RIG 600 Pro HS fanno fatica a far convivere le frequenze alte, medie e basse. Nelle situazioni più complesse, come quando stiamo affrontando un boss di Destiny o Diablo, non si riescono a distinguere nitidamente i vari effetti audio, creando parecchia confusione nelle orecchie.

I cuscinetti non scaldano affatto e tutto sommato sono piuttosto comodi, però fanno fuoriuscire parecchio l'audio all'esterno

Probabilmente i driver Nacon da soli 40 millimetri non riescono a gestire bene queste situazioni. Ad esempio negli sparatutto, con le RIG 600 Pro HS potreste perdervi i rumori leggeri dei passi dei nemici, quando affianco a voi si sta svolgendo uno scontro a fuoco. Nei videogiochi d'avventura invece le cuffie suonano abbastanza bene, finché non vi ritrovate in qualche situazione confusionaria come una ricca scena d'azione.

La medesima esperienza d'ascolto si può riscontrare anche nella visione di film e serie TV. Purtroppo anche l'ascolto della musica da Spotify tramite lo smartphone connesso via Bluetooth, non ci ha convinto del tutto. Abbiamo provato anche a cambiare diversi profili di equalizzazione, ma le cuffie nei brani musicali più complessi facevano fatica ad offrire un bel suono avvolgente e combinavano in maniera confusionaria i toni alti, medi e bassi.

Il microfono invece l'abbiamo trovato in linea con gli altri headset in questa fascia di prezzo. Funziona sicuramente bene per comunicare con i vostri amici online, ma non aspettatevi una qualità eccellente. Il campionamento della voce non può contare su alcun tipo di riduzione del rumore. Evitate quindi di utilizzarlo ad esempio per trasmettervi in diretta su Twitch o per registrare qualche podcast.

Il microfono delle Nacon RIG 600 Pro HS è elegante, peccato che si faccia fatica ad estrarlo dal suo alloggio

Anche sul fronte dell'autonomia non possiamo essere del tutto soddisfatti del lavoro fatto da Nacon. Non perché l'headset offra un'autonomia scarsa, perché difficilmente faremo delle sessioni da gioco da oltre 20 ore. Purtroppo però ci siamo abituati bene con altri prodotti, come ad esempio le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX recensite di recente, le quali offrono un'autonomia così superiore che può essere doppia. Fortunatamente possiamo caricarle mentre le stiamo utilizzando, in modo da minimizzare i tempi morti.