Binance messo sotto torchio tra accuse di terrorismo, corruzione e narcotraffico

Il 21 novembre scorso, Binance, il noto exchange globale di criptovalute, e il suo fondatore, Changpeng Zhao, hanno riconosciuto la propria responsabilità in atti di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni statunitensi. Il CEO ha ammesso il suo coinvolgimento nelle accuse, sottolineando la mancanza di un sistema efficace per contrastare tale fenomeno. Come conseguenza delle rivelazioni, il capo esecutivo ha volontariamente rinunciato alla sua posizione.

In seguito, è stato raggiunto un accordo da 4,3 miliardi di dollari per risolvere la situazione con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'attuale nominato alla posizione precedentemente ricoperta da Zhao è Richard Teng, già responsabile globale dei mercati regionali dell'azienda.

Zona grigia Changpeng Zhao, ex CEO di Binance Il Dipartimento di Giustizia, la Commodity Futures Trading Commission e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno congiuntamente avviato un'azione legale contro Binance e il suo fondatore, Zhao. L'accusa sottolinea la presunta priorità di Zhao sulla crescita e sui profitti a discapito del rispetto delle regole, cercando di trarre vantaggio da un'area di ambiguità normativa. Si sostiene che Zhao abbia incoraggiato i dipendenti ad agire in linea con la filosofia del "chiedere perdono piuttosto che chiedere permesso". Binance è accusata di aver permesso a persone non autorizzate di fare più di 100.000 transazioni in sostegno ad attività come il terrorismo e il traffico di droga. Inoltre, la piattaforma avrebbe consentito più di 1,5 milioni di transazioni in valuta virtuale che violavano le sanzioni statunitensi.

Tra coloro che avrebbero sfruttato questa opportunità, vengono citati gruppi come le Brigate Al-Qassam di Hamas, la Jihad islamica palestinese, al-Qaeda e l'ISIS. Un ulteriore elemento incriminante riguarda un meccanismo sviluppato da Binance per avvertire gli utenti di alto profilo nel caso fossero stati oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine.