Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX, la recensione delle cuffie wireless dall'autonomia mostruosa

Le cuffie da gaming wireless soffrono particolarmente, rispetto alle loro controparti cablate, su due fronti principali: la compatibilità con diverse macchine da gioco e l'autonomia. I videogiocatori multipiattaforma si scontrano spesso con il primo di questi problemi, cioè la possibilità di utilizzare un unico dispositivo con tutte le console in possesso. Spesso queste ultime adottano sistemi di gestione dell'audio differenti, quindi la mancanza di uno standard rende la vita piuttosto difficile ai produttori degli headset da gaming. Realizzare un prodotto compatibile con tutte le console richiede un costo piuttosto elevato, perché il dongle wireless deve garantire la compatibilità con diversi protocolli. L'autonomia invece è sempre stata una grande nemica della vestibilità delle cuffie, in quanto una batteria più grande si traduce in un peso maggiore e come potete immaginare non è proprio un vantaggio per un headset che idealmente non si dovrebbe percepire una volta indossato. La soluzione adottata più spesso è quella di ridurre le dimensioni della batteria per avere un peso del prodotto contenuto, sacrificando quindi l'autonomia. Negli anni sono uscite diverse cuffie da gaming che hanno provato a fronteggiare le due problematiche appena descritte. Il risultato non è stato sempre soddisfacente e spesso si andavano a raggiungere prezzi decisamente elevati per rimediare a queste lacune dei modelli wireless. Fortunatamente i tempi stanno cambiando e la prova di questo è stato l'arrivo sul mercato delle Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX. Tralasciando il nome eccessivamente complesso, queste cuffie wireless sono compatibili con tutte le macchine da gioco ed offrono un'autonomia veramente eccellente ad un prezzo piuttosto accessibile. Si tratta di una combinazione che ha attirato da subito la nostra attenzione e quindi abbiamo deciso di provarle a fondo.

Caratteristiche tecniche La confezione e le cuffie Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX nella loro versione Xbox, compatibile anche con i sistemi PlayStation Come di consueto partiremo con una rassegna delle caratteristiche tecniche del prodotto. Innanzitutto si tratta di un modello di cuffia over-ear, grazie alle generose dimensioni dei padiglioni che racchiudono i classici driver al neodimio con 50 millimetri di diametro. Questi ultimi sono in grado di riprodurre frequenze che ricoprono tutto lo spettro uditivo, quindi dai 20 ai 20.000 Hertz. Il segnale audio della sorgente viene trasmesso verso le cuffie mediante un dongle USB con un segnale da 2,4 GHz. La chiavetta USB è inoltre compatibile con qualsiasi macchina da gioco, infatti la possiamo utilizzare sulle console PlayStation, Nintendo Switch, PC e Mac. Per quanto riguarda le console Xbox, che tipicamente creano qualche grattacapo con questi dongle, sarà sufficiente spostare lo switch presente sull'accessorio da USB a Xbox per poter continuare ad utilizzare le cuffie anche con questa macchina da gioco. Insomma, una compatibilità wireless pressoché universale. Manca tuttavia la connettività Bluetooth per renderle compatibili anche con gli smartphone, i tablet e se vogliamo con Nintendo Switch senza occupare la porta USB. Non sarà infatti possibile utilizzare queste cuffie in alcun modo che non sia tramite il dongle, quindi non ci sono ingressi jack o altre porte simili. Il dongle USB delle Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX ha uno switch meccanico per poter passare ai sistemi Xbox La porta USB-C serve esclusivamente per la ricarica del dispositivo, che una volta portata a termine, garantisce ben 48 ore di utilizzo continuo secondo il produttore (in seguito vedremo quale valore effettivo siamo riusciti a raggiungere nella nostra prova). L'autonomia risulta quindi ottima, ma se avete la necessità di caricarle mentre le state utilizzando per giocare, sappiate che è possibile farlo. Sul padiglione sinistro è presente un microfono omnidirezionale sollevabile per poter comunicare con le persone nelle sessioni di gioco online o per partecipare alle videochiamate e ai webinar di lavoro. Si tratta in un microfono di tutto rispetto, che però non presenta particolari tecnologie di riduzione del rumore. Scheda tecnica Tipologia: cuffie over-ear

cuffie over-ear Driver: 50 millimetri al neodimio

50 millimetri al neodimio Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz Connettività: Dongle USB 2,4 GHz

Dongle USB 2,4 GHz Compatibilità: PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series X|S Nintendo Switch PC Mac

Microfono: omnidirezionale sollevabile

omnidirezionale sollevabile Surround: Windows Sonic Dolby Atmos DTS Headphone: X Sony 3D Audio per PS5

Peso: 297 grammi

297 grammi Autonomia: 48 ore

48 ore Prezzo: 119,99€

Design I cuscinetti dei padiglioni delle Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX non sono particolarmente comodi, essendo imbottiti con una tradizionale gomma Il primo impatto con le cuffie Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX non ci ha stupito particolarmente. Si nota come il produttore abbia voluto risparmiare qualcosa sul fronte del design, per provare a spingere altre caratteristiche di questo headset. La scelta dei materiali è piuttosto nella media, con le finiture che non rimarcano una natura premium. Le cuffie sono interamente coperte in materiali plastici opachi, che non trasmettono particolari sensazioni al tatto. Prendendo l'headset in mano però esso comunica immediatamente un grande senso di robustezza. Piccole cadute o lievi urti di certo non impensieriranno questo headset, che sembra essere in grado di reggere gli incidenti senza troppi problemi. La nota dolente sul design però non termina qui. Purtroppo l'archetto è decisamente troppo rigido e tende a stringere parecchio i padiglioni al nostro cranio. Abbiamo provato diverse regolazioni dell'altezza, ma nessuna ci ha soddisfatto in termini di comodità. Il risultato finale è che le cuffie premono troppo nella zona attorno alle orecchie, causando una sensazione di sconforto appena indossate. Fortunatamente tale sensazione tende un po' ad attenuarsi dopo qualche minuto di utilizzo, senza però scomparire del tutto. Le Stealth 600 Gen 2 MAX non sono quindi il massimo della comodità, soprattutto per chi ha una testa di dimensioni più generose. I controlli sul padiglione sinistro delle Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX sono facilmente accessibili e hanno le giuste dimensioni per la massima precisione I cuscinetti dei padiglioni non riescono a risolvere la situazione di scarsa comodità generata dall'archetto stretto, perché sono imbottiti da una classica gomma non particolarmente morbida. La profondità dei cuscinetti, unita alla presa stretta dell'archetto tendono a far entrare in contatto i lobi delle orecchie con l'interno delle cuffie, causando qualche fastidio. Infine, l'ultima ciliegina sulla torta in questo mix di critiche sulla comodità e vestibilità, è rappresentata dallo scarso isolamento passivo dei cuscinetti, che filtrano solo i rumori più lievi. Fortunatamente c'è anche qualche aspetto positivo. Nonostante la batteria generosa nascosta nei padiglioni, l'headset ha un peso complessivo di 297 grammi, che sono assolutamente nella media per un prodotto di questo tipo. Ottimi anche i controlli sul padiglione sinistro, che permettono di regolare il volume interno della cuffia, il feedback sonoro del microfono e di gestire quattro modalità di equalizzazione: Signature Sound, Bass Boost, Bass+Treble Boost e Vocal Boost. I pulsanti e le rotelle hanno delle dimensioni adeguate per essere sufficientemente precisi, facili da raggiungere e difficilmente confondibili tra di loro. Il microfono è veramente molto piccolo, elegante e scompare con un semplice meccanismo a scatto per nascondersi all'interno della struttura del padiglione. È dotato del meccanismo flip-to-mute per mutare temporaneamente la voce quando comunichiamo con altri giocatori online.

Esperienza d'uso Ecco come appaiono le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX una volta indossate Configurare queste cuffie wireless su molteplici console e dispositivi è davvero semplice. L'unico grattacapo è rappresentato dal fatto di dover spostare manualmente il dongle USB da una macchina da gioco all'altra, ricordandosi di cambiare lo switch quando si utilizzano le console Xbox. Il resto lo faranno direttamente le cuffie, che si abbineranno automaticamente al dispositivo ed inizieranno a riprodurre l'audio della sorgente. Il volume massimo raggiunto è più che sufficiente per apprezzare qualsiasi tipo di media, senza diventare eccessivamente invasivo. La gestione delle frequenze invece ci ha stupito parecchio, in quanto, questo headset tende a preferire le tonalità medie e alte a discapito di quelle basse. Tipicamente i prodotti in questa categoria enfatizzano molto i toni più profondi per restituire una resa migliore agli effetti sonori come le esplosioni nelle scene d'azione. Non è il caso delle Stealth 600 Gen 2 MAX, che invece preferiscono percorrere una strada diversa, riproducendo in maniera assolutamente nitida e senza distorsioni i toni medi e alti. Abbiamo cominciato la nostra prova fiondandoci in numerosi videogiochi, in modo da capire quale sia la resa sonora di questo headset. Nei giochi open world come Elden Ring o Hogwarts Legacy, abbiamo potuto apprezzare una discreta resa dell'audio surround, che dona una buona tridimensionalità al suono che fuoriesce dai driver. Potevamo quindi godere dei diversi effetti sonori presenti nelle scene d'azione, così come immergerci nell'ambiente circostante che ci è sembrato vivo e tridimensionale. Siamo passati poi ai videogiochi più competitivi come Valorant e Call Of Duty Modern Warfare II. Qui siamo rimasti piacevolmente stupiti dalla carenza dei toni bassi, che ci ha permesso di sentire con maggiore chiarezza le frequenze associate ai rumori dei passi, delle porte ed altri elementi con i quali abbiamo facilmente capito il posizionamento dei nostri nemici. Nei giochi di guida, dove ci piace sentire il rombo del motore, abbiamo invece rimpianto la mancanza delle basse frequenze, ma l'esperienza non è stata assolutamente tragica, anzi. Quando non ci siamo sentiti particolarmente a nostro agio con l'equalizzazione proposta dalle cuffie, abbiamo giocato un po' con il tasto "Mode" per cambiare i diversi preset, trovando sempre un'alternativa più o meno valida. Il microfono delle Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX è veramente piccolo e minimale Come nei videogiochi, anche nelle serie TV abbiamo sentito un po' la mancanza delle basse frequenze, ad esempio nelle scene di azione della terza stagione di Mandalorian. In compenso l'headset è in grado di offrire dei dialoghi molto puliti con un'ottima distinzione delle singole voci dei personaggi sullo schermo. Un discorso analogo può essere fatto anche per quanto riguarda l'ascolto della musica. Se amate i generi nei quali vengono enfatizzati i toni bassi, la resa di queste cuffie potrebbe non soddisfarvi. Al contrario, se preferite ascoltare canzoni nelle quali poter apprezzare varie sfumature e dettagli sonori, le Stealth 600 Gen 2 MAX fanno sicuramente al caso vostro. Dobbiamo ribadire ancora una volta l'eccellente lavoro svolto in termini di autonomia di questo dispositivo. Sebbene i produttori dichiarino una durata di 48 ore per singola carica, noi siamo riusciti a farne quasi 70 in un utilizzo misto tra serie TV, videogiochi, musica e YouTube. Si tratta di un quantitativo di ore veramente impressionate, che posiziona questo headset wireless sopra qualsiasi altro concorrente sul mercato, anche di fronte a dispositivi che costano più del doppio. Un paragone delle dimensioni complessive delle Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX confrontate con il pad di Xbox Il microfono non ha deluso affatto le nostre aspettative, nonostante le sue dimensioni piccole e compatte. Sebbene non riesca a ridurre i rumori esterni, anche quelli generati dai click della tastiera o del mouse, è perfettamente in grado di catturare la voce. La fedeltà del campionamento è piuttosto elevata, sia per le voci profonde che per quelle più acute. Se volete trasmettere in diretta su Twitch o YouTube, non aspettatevi però una qualità pari ad un microfono esterno. Per le comunicazioni online tra amici nelle partite multigiocatore invece la resa del microfono è più che sufficiente, così come l'ottimo feedback vocale in cuffia, regolabile tramite l'apposita rotella sul padiglione sinistro.