Destiny 2: su Steam il numero di giocatori attivi è calato drasticamente, mai stato così basso

Bisogna tuttavia fare delle precisazioni. Per prima cosa novembre è sempre stato storicamente un periodo di stanca per Destiny 2, in quanto corrisponde alla fine della stagione di metà anno. Parliamo anche di un gioco ormai sul mercato da sei anni, quindi un calo fisiologico è plausibile. Inoltre, parliamo dei soli numeri di Steam, dunque non possiamo sapere l'andamento su Xbox e PlayStation, per quanto potrebbe essere sostanzialmente simile.

Segnali preoccupanti per il futuro di Destiny 2?

Tuttavia, come fa notare Paul Tassi di Forbes, noto per la sua conoscenza e passione per l'MMO di Bungie, questi numeri fanno scattare alcuni campanelli di allarme. Il giornalista spiega che, per quanto effettivamente novembre è il periodo meno avvincente per i giocatori di Destiny 2, in ogni caso la conta dei giocatori non è mai stata così bassa gli anni scorsi.

Inoltre, questo picco negativo arriva solo otto mesi dopo il lancio dell'espansione L'Eclissi, che paradossalmente aveva fatto registrate il record assoluto di 316.000 giocatori contemporanei nei primi giorni dal lancio. Questo significa che Destiny 2 è assolutamente ancora in grado di richiamare a sé un gran numero di utenti, ma che il DLC e i contenuti arrivati successivamente hanno fallito nel compito di offrire motivazioni convincenti a rimanere sui server di gioco.

Ciò potenzialmente potrebbe danneggiare il futuro dell'MMO, anche considerando il basso numero di acquisti in-game e di prenotazioni per l'espansione in arrivo nel 2024, che avrebbero portato la compagnia a ottenere ricavi del 45% al di sotto delle proiezioni, perlomeno stando alle fonti di Bloomberg.

Con queste basi Bungie potrebbe avere grandi difficoltà a creare grandi aspettative intorno a La Forma Ultima, l'espansione che rappresenterà il gran finale della storia iniziata da Destiny nel 2014, specialmente se verranno confermate le voci di corridoio che parlano di un rinvio di alcuni mesi, che fortunatamente sembrerebbero essere state smentite dallo studio.