Pokémon Scarlatto e Violetto: il nuovo Raid Teracristal a 7 stelle è stato annunciato

Continuano i Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, con The Pokémon Company che ha svelato in queste ore il prossimo evento, che vedrà come protagonista un Pokémon starter di quinta quinta generazione molto amato dai giocatori, ovvero Samurott, nella sua forma alternativa di Hisui.

L'evento sarà disponibile dal 24 a 26 novembre 2023 e verrà ripetuto successivamente dall'1 a 3 dicembre, con il Samurott di Hisui che apparirà nei raid a sette stelle.

Questa variante del Pokémon possiede il doppio tipo Acqua / Buio, laddove quella originale ha solo il tipo Acqua. Quello che affronterete nel raid di questa settimana ha l'Emblema della Forza Assoluta e il teratipo fisso di tipo Acqua.

Come da tradizione sarà possibile catturare un solo esemplare per gioco, ma in compenso i giocatori potranno ripetere la sfida quante volte desiderano, chiaramente nei limiti delle tempistiche dell'evento, per dare una mano agli altri giocatori e ottenere le altre ricompense in palio.