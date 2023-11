La Concierge Pokémon: data di uscita su Netflix svelata con un trailer in italiano

Il filmato ci mostra una Haru alle prime armi che impara le sue mansioni da concierge e al contempo fa la conoscenza dei vari ospiti del resort. Tra questi c'è anche uno Psyduck selvatico con cui la ragazza stringerà amicizia e che l'accompagnerà durante le sue avventure sull'isola da sogno che fa da sfondo alla serie. In sottofondo possiamo ascoltare la frizzante "Have a Good Time Here" , la sigla cantata da Mariya Takeuchi.

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer in italiano de La Concierge Pokémon che svela la data di uscita di questa peculiare e rilassante serie animata realizzato in stop-motion. Sarà disponibile all'interno del catalogo del servizio di streaming a partire dal 28 dicembre 2023 .

Nata grazie alla collaborazione tra The Pokémon Company e Netflix, La Concierge Pokémon è una serie animata realizzata da dwarf studios in stop-motion, una tecnica di animazione molta elaborata che anziché usare disegni sfrutta una successione di scatti di oggetti reali, come pupazzi, argilla e carta, per dare un'illusione di movimento.

La Concierge Pokémon ci porta in un resort in una calda isola del sud, dove allenatori e Pokémon possono rilassarsi e divertirsi. La serie seguirà le vicende di Haru, una ragazza da poco diventata concierge, che imparerà a conoscere sé stessa relazionandosi con i Pokémon e i loro proprietari in visita presso la struttura.