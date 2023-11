Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi, preordine in sconto su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare la prenotazione di Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi con un'offerta speciale pre-lancio. Il gioco è scontato del 20% e sarà disponibile dal 30 novembre 2023. La promozione è valida unicamente per le versioni PS5, PS4 e Xbox Series X. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi è 49.99€. Trattandosi di uno sconto prima del lancio, si tratta di un'ottima offerta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi?

Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi è un gioco d'azione nel quale dovremo affrontare molteplici nemici con il nostro robottone e completare missioni principali e secondarie per potenziarci. Non si tratta certo di un capolavoro, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, ma i fan dell'opera originale potrebbero non resistere all'idea di vestire i panni di Goldrake (in tante versioni, grazie alle varie skin disponibili).