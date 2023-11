Like a Dragon: Infinite Wealth, svelati i requisiti su PC, sono abbordabili

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno svelato i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Like a Dragon: Infinite Wealth , da quelli minimi a quelli consigliati per giocare in risoluzione 1080p e 60 fps con settaggi alti anche senza dover affidamento sull'FSR. Li abbiamo elencati di seguito:

Come possiamo vedere si tratta di settaggi tutto sommato abbordabili. I requisiti minimi infatti descrivono configurazioni ormai alquanto datate mentre per raggiungere il target dei 1080p a 60fps di quelli raccomandati basta anche una RTX 2060 e CPU di alcune generazioni fa. Insomma, salvo imprevisti, probabilmente molti giocatori non dovrebbero riscontrare problemi a far girare il gioco. Le dimensioni su SSD invece sono abbondanti e il doppio di quanto rispetto al precedente capitolo della serie, ma comunque tutt'altro che eccessive.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Like a Dragon: Infinite Wealth sarà disponibile dal 26 gennaio 2024, anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

In una recente intervista Masayoshi Yokoyama, il capo di Ryu Ga Gotoku Studio ha definito Infinite Wealth un "gioco mostruoso più lungo di qualsiasi altra cosa che abbiamo realizzato finora".