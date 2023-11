Like a Dragon: Infinite Wealth sarà il più lungo della saga, ecco quanto potrebbe durare

La saga di Yakuza, che ha oramai fatto la transizione al "nuovo" nome Like a Dragon, è nota per essere densa di contenuti. Anche se di lunghezza variabile, certamente i vari capitoli della serie non sono brevi. Il prossimo capitolo - Like a Dragon: Infinite Wealth - pare però essere il più lungo di tutti.

L'informazione è stata condivisa da Masayoshi Yokoyama - capo di Ryu Ga Gotoku Studio - in un'intervista con la testata giapponese Game Watch, tradotta in inglese da Automaton Media. Secondo quanto indicato, Yokoyama ha definito Infinite Wealth un "gioco mostruoso più lungo di qualsiasi altra cosa che abbiamo realizzato finora", e che non può essere completato in una o due giornate.

"Questo significa che molte persone esiteranno a giocare o finiranno per lasciare il disco sugli scaffali. Ho trovato triste un'eventualità di questo tipo, quindi ho pensato: dobbiamo fare in modo che tutti siano abbastanza eccitati da giocarci", ha aggiunto Yokoyama a proposito della lunghezza di Like a Dragon: Infinite Wealth.

"Dobbiamo fare in modo che le persone giochino al gioco in circa una settimana o un mese, anche a costo della loro salute [ndr, Yokoyama sta scherzando, ovviamente], ed è per questo che è nostro dovere di creatori proporre qualcosa di cui essere entusiasti. [...]. Sarebbe un po' scortese abbandonare un gioco così lungo e lasciar perdere", ha continuato Yokoyama con una risata.