Nintendo Switch OLED: svelato il nuovo bundle con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento

Confermando le indiscrezioni delle scorse settimane, Nintendo ha svelato oggi un nuovo bundle per Nintendo Switch OLED che include una copia digitale di Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, che sarà disponibile in Italia giusto in tempo per il Black Friday e lo shopping natalizio.

Il nuovo bundle è stato annunciato con un post su X | Twitter da cui apprendiamo che la data di uscita sul mercato nostrano è fissata per il 20 novembre 2023.

Non sono state offerte indicazioni sul prezzo, ma stando alle informazioni condivise dal noto leaker billbil-kun dovrebbe essere di 349 euro.

Se confermato si tratterebbe di un pacchetto davvero invitante per i nuovi giocatori, se consideriamo che escludendo offerte e promozioni varie solo Nintendo Switch OLED, senza giochi inclusi o altri extra, costa esattamente 349 euro. Invece, in questo caso troviamo incluso anche Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, che ufficialmente sono prezzati rispettivamente 59,99 euro e 7,99 euro. Parliamo dunque un risparmio totale di circa 68 euro.