Nintendo Switch OLED: nuovo bundle con Mario Kart 8 Deluxe e abbonamento in arrivo, per un leak

Si tratterebbe dunque di un pacchetto davvero molto interessante: come dimostra l'immagine a corredo del leak, nella confezione si trova un Nintendo Switch modello OLED insieme a Mario Kart 8 Deluxe, ma non solo.

Ovviamente la questione va presa ancora come una voce di corridoio, ma sono ormai tanti i casi in cui il leaker in questione ha anticipato di poco gli annunci ufficiali giunti poco dopo, dunque anche questa informazione possiamo prenderla con un certo peso.

Il noto leaker Billbil-kun , considerato ormai una fonte decisamente affidabile, ha svelato prima del tempo il possibile arrivo di un nuovo bundle per Nintendo Switch OLED da annunciare nei prossimi giorni, con un pacchetto contenente la console in questione, Mario Kart 8 Deluxe e un abbonamento a Nintendo Switch Online.

I contenuti del nuovo bundle

Nintendo Switch OLED, immagine del nuovo bundle con Mario Kart 8 Deluxe

Oltre a console e gioco, incluso nel pacchetto ci sarebbe anche un abbonamento a Nintendo Switch Online prepagato da 3 mesi, cosa che rappresenta un'ottima introduzione al servizio per la nuova utenza della console.

In base a quanto riferito dal leak, la data d'uscita di questo pacchetto dovrebbe essere fissata per il 20 novembre 2023 e il prezzo previsto sembra essere intorno ai 349 euro, almeno per quanto riguarda quello consigliato ai rivenditori, cosa che non esclude eventuali sconti da parte di alcuni soggetti.

Potrebbe essere l'ultimo bundle previsto prima del lancio di Nintendo Switch 2? Difficile da dire al momento, anche perché la console continua ad andare molto bene sul mercato.