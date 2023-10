Nintendo Switch 2: il passaggio alla nuova console sarà fluido, assicura il presidente Doug Bowser

"Il nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo il calo che di solito si registra nell'ultimo anno di un ciclo e all'inizio di un altro. Non posso parlare delle possibili caratteristiche di una nuova piattaforma, ma il Nintendo Account è una solida base per avere questa comunicazione durante la transizione."

"In passato, ogni console su cui siamo passati aveva un sistema di account completamente nuovo. La creazione del Nintendo Account ci permetterà di comunicare con i nostri giocatori se e quando passeremo a una nuova piattaforma, per facilitare il processo o la transizione.

Pur senza scendere troppo nei dettagli Bowser ha lasciato intendere che grazie al sistema di account introdotto prima del debutto di Nintendo Switch faciliterà la comunicazione e il passaggio alla prossima console, rappresentando un punto focale della strategia sul lungo periodo della compagnia. "Beh, innanzitutto non posso commentare - o meglio, non voglio commentare - le voci di corridoio che circolano. Ma una cosa che abbiamo fatto con Switch per aiutare la comunicazione e la transizione è la creazione del Nintendo Account", ha detto Bowser in un'intervista a Inverse.

Nonostante il lancio di Super Mario Bros. Wonder e le prospettive di un'ottima line-up nei prossimi mesi, è chiaro che Nintendo Switch sia ormai pronto a cedere il passo a una nuova console, che salvo sorprese dovrebbe arrivare durante il corso del 2024. A tal proposito il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha dichiarato che il passaggio a Nintendo Switch 2 sarà molto più fluido rispetto al passato grazie all'esistenza dei Nintendo Account .

Per saperne di più non ci resta che attendere

Come abbiamo visto Bowser non è voluto scendere nei dettagli, ma volendo guardare alle sue affermazioni con ottimismo, il Nintendo Account potenzialmente potrebbe permettere di usufruire della libreria digitale di giochi per Switch anche sulla prossima console, ovviamente sempre a patto che sia retrocompatibile.

Per il momento Nintendo non ha condiviso alcun dettaglio sulla prossima console, ma in compenso abbondano in rete i rumor. Ad esempio, pare che la console supporterà il DLSS 3.5 di NVIDIA ma non il Ray Reconstruction e che verrà lanciato sul mercato in due modelli differenti.