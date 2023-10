Monitor MSI G272QPF 27 pollici in 1440p/170 Hz al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare un'offerta per il monitor MSI G272QPF da 27 pollici in 1440p e 170 Hz. Lo sconto segnalato è del 30%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 372.42€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il monitor MSI G272QPF da 27 pollici propone una risoluzione 1440p (16:9) con frequenza di aggiornamento fino a 170 Hz, con supporto a G-Sync. Dispone di un HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2a. Il supporto è regolabile in quattro direzioni.