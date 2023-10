Alan Wake 2: data e orario di sblocco annunciate da Remedy

Mancano davvero pochi giorni al debutto di Alan Wake 2 nei negozi digitali di PS5, Xbox Series X|S e PC (via Epic Games Store) e per fare in modo che i giocatori siano pronti al lancio Remedy ha svelato date e orari esatti di sblocco del gioco.

Come possiamo vedere dalla mappa condivisa su X | Twitter dal team di sviluppo, gli utenti in Italia potranno iniziare a giocare a partire dalle 06:00 del mattino di venerdì 27 ottobre, in pratica meno di una settimana da ora.