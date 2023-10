Alan Wake 2: gameplay e sistemi di gioco spiegati in un video dietro le quinte

Remedy ha pubblicato un altro video di Alan Wake 2, che in questo caso illustra diversi aspetti del gameplay e dei sistemi di gioco in una sorta di diario degli sviluppatori, che mostrano un po' i dietro le quinte di questo nuovo capitolo.

Il nuovo survival horror si porta dietro alcuni elementi fondamentali del primo capitolo, ma ne introduce anche altri, derivanti dall'esperienza maturata dal team in questi anni.

In ogni caso, possiamo trovare ancora diversi segni dell'originale in Alan Wake 2.

Come dimostra il video, il gameplay è ancora molto incentrato sul contrasto tra luce e oscurità e sull'uso della prima come arma contro la seconda, attraverso vari sistemi di gioco che caratterizzano anche la struttura da sparatutto in terza persona.