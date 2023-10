Dungeons & Dragons: ecco il nuovo Mazzo delle Meraviglie

Ci sono tanti mostri e cattivi leggendari in Dungeons & Dragons, ma un artefatto ha sempre catturato l'immaginazione di molti appassionati del gioco di ruolo di Wizards of the Coast per i suoi elementi esoterici: il Mazzo delle Meraviglie. Questo deck di tarocchi composto da 22 carte è uno strumento narrativo potentissimo e, a volte, cattivissimo, soprattutto quando viene impiegato in una campagna. Ora sta per uscire la sua versione ampliata, spiegata e riprogettata: il nuovo Mazzo delle Meraviglie (the Deck of Many More Things in inglese). "Questo è stato un progetto decisamente innovativo per noi" ha detto Jason Tondro, Lead Designer di Wizards of the Coast. "É un box set con 66 carte che hanno lo stile e le dimensioni dei tarocchi. Ci sono le 22 originali e altre 44 chiamate il Nuovo Mazzo delle Meraviglie, ciascuna con effetti magici e meccanici. A queste si aggiunge il libro di riferimento a copertina rigida che spiega il significato e le interazioni di ogni singola carta". A chiudere il set, poi, c'è un manuale di 192 pagine con nuovi personaggi, 50 oggetti magici, 35 nuovi mostri e una miriade di ambientazioni inedite. Nel volume, poi, ci sono tanti consigli per il dungeon master e persino un paragrafo con le trappole. Questo set, nelle parole di Tondro, "è pensato per essere un prodotto che apri e, con conoscenze minime di D&D, inizi a usare, anche come master neofito". In questa analisi del nuovo Mazzo delle Meraviglie vi racconteremo sia delle novità che faranno contenti i fan dell'astrologia, dei tarocchi e del misticismo in salsa D&D, sia dei nuovi personaggi che potrete incontrare se sceglierete di iniziare una campagna con l'aiuto di queste carte.

Come funziona il Mazzo delle Meraviglie Il nuovo Mazzo delle Meraviglie è pensato per essere più stratificato e per arricchire di risorse e variabili l'esperienza di Dungeons & Dragons In questo nuovo mazzo dei tarocchi di D&D ci saranno quattro tipi diversi di carte: i personaggi, i tesori, i mostri (con una carta per ogni tipo di creatura) e i punti di interesse come mappe, porte, pozzi, labirinti o ogni cosa che potreste incontrare in un dungeon. "Il Mazzo delle Meraviglie originale può essere molto distruttivo" continua Tondro "il nostro obiettivo è stato rendere questo nuovo deck modulare e tanto caotico quanto il master desidera". Chi guida il gioco potrà costruire il suo mazzo carta per carta (anche nell'ordine da lui stabilito per raccontare una storia coerente con la difficoltà dell'avventura e il passato dei personaggi) oppure lasciare decidere al fato la sequenza di ciò che avviene. Ognuna delle 44 nuove carte è stata pensata per stratificare ancora di più ciò che è possibile aggiungere alle campagne perché ognuna ha un nuovo effetto meccanico: rinforzano, rielaborano e rimescolano gli elementi di ogni campagna. La carta del Drago, per esempio, fa nascere un uovo di drago di fronte al giocatore e il neonato lo considera la sua mamma, "oltre alla sfida dell'avventura c'è anche quella della genitorialità" ha detto Tondro. "Ci saranno carte per le abilità, alcune per migliorare l'elemento ruolistico, alcune con effetti inaspettati e altre che migliorano le relazioni personali tra i personaggi. Questo mazzo è lo strumento definitivo per ogni master per poter personalizzare la sua campagna". Oltre alle carte, il libro che accompagna il Mazzo delle Meraviglie è il centro di questo nuovo set perché aggiunge una miriade di nuovi personaggi, oggetti e risorse a disposizione del master Il Mazzo delle Meraviglie ha la reputazione di essere un elemento distruttivo no mondo di D&D "noi volevamo modificarlo per renderlo più utilizzabile e stratificato" ha detto Makenzie De Armas, game Designer di Wizards of the Coast. "La carta della Fiamma, per esempio, fa sì che un lord dei demoni diventi nemico di chi la pesca. Prima il master doveva impazzire per capire chi era questo cattivo e perché odiava il giocatore, ora c'è un capitolo specifico nel libro con tre demoni già pronti tra cui scegliere. Abbiamo progettato delle soluzioni per rendere il mazzo più facile da utilizzare ma questo materiale è anche slegabile dal deck, potrete usare luoghi, mostri e poteri anche per altre campagne senza dover coinvolgere i tarocchi".

Ancora più personalizzazione per il proprio personaggio Il Mazzo delle Meraviglie ha un forte legame con la sfera dell'occulto quindi è naturale che i game designer di Wizards of the Coast abbiamo attinto ad altri elementi di questo ambito come l'astrologia Un altro obiettivo di questo set è essere completamente agnostico, questo vuol dire che i luoghi, i mostri e i personaggi presenti nel manuale possono essere inseriti in qualunque campagna. Scegliendo le linee guida tracciate dagli sviluppatori all'interno delle situazioni specifiche create per il mazzo, però, l'innovazione e l'originalità vengono massimizzate. La carta del Sole, per esempio, introduce i Cavalieri del Bastione del Sole mentre quella della Luna introduce una gilda di ladri mannari composta da lupi mannari, orsi mannari e i nuovi avvoltoi mannari. "Per farvi ammettere in questa gilda dovrete farvi mordere: sarà un ambientazione perfetta per le vostre campagne a tema colpo in banca". La carta della Stella, poi, sbloccherà un'ulteriore opzione di personalizzazione per il vostro personaggio: il Cielo delle Meraviglie. Qui troverete un intero zodiaco di segni da cui discendono alcune delle carte del mazzo originale. La leggenda narra che sia stata la dea Fortuna a creare il Deck ispirandosi al cielo notturno. "Quando i personaggi guarderanno al cielo e chiederanno al master 'Cosa vedo?' ora c'è un intero capitolo di un manuale per rispondere a questa domanda con tanto di astrologia completa" ha detto De Armas. Potrete assegnare a ogni personaggio un segno zodiacale a cui è collegata una profezia, un animale preferito, un colore preferito ed effetti magici quando quella costellazione è in allineamento. Non sono solo gli avventurieri di D&D ad avere a disposizione il Mazzo delle Meraviglie, nemici e avversari potrebbero essere armati delle sue profezie o potrebbero cercare di rubarlo ai protagonisti Il Mazzo delle Meraviglie, soprattutto ora che è stato ampliato, attirerà sui suoi utilizzatori una lunga serie di nemici che vogliono impossessarsene o che hanno un mandato religioso di distruggerlo. Gli Araldi della Cometa, per esempio, sono un culto che cerca il primo Mazzo delle Meraviglie per distruggere il multiverso, e sono una sorta di nemico introduttivo a tema. Ci sono poi entità molto più sinistre che possono evocare emissari non morti per aggiungere il vostro personaggio all'esercito degli esattori di anime della morte, solo perché avete osato pescare la carta sbagliata.