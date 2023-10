Xbox Game Pass: Call of Duty e i giochi Activision Blizzard porteranno nuovi giocatori ma anche aumenti di prezzo?

Non c'è dubbio che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft abbia un'importanza capitale nell'ottica del Game Pass, come è emerso chiaramente anche dalle testimonianze e dai documenti emersi durante i vari processi per portare avanti l'operazione, ma quali saranno le conseguenze per l'utente finale? Il publisher ha confermato di essere al lavoro per portare i propri titoli all'interno del catalogo, cosa che dovrebbe concretizzarsi a questo punto l'anno prossimo - nonostante alcune voci di corridoio puntino già ai prossimi mesi - probabilmente partendo con i giochi meno recenti e poi con l'arrivo anche dei nuovi pezzi grossi, come Diablo IV e Call of Duty: Modern Warfare III.

La quantità di giochi che questa manovra potrebbe portare all'interno del catalogo è enorme, ma ancora più ampio è il potenziale che si sbloccherebbe, considerando tutti i franchise che fanno parte delle proprietà Activision Blizzard, tanto da far pensare, in molti, a un possibile incremento di prezzo per l'abbonamento al Game Pass, visto l'aumento di giochi disponibili e anche la necessità di finanziare un colosso come il publisher in questione. Da quest'ultimo punto di vista, a dire il vero, il fatto che i giochi continuino probabilmente ad essere multippiattaforma, almeno per quanto riguarda i franchise maggiori in un lasso di tempo ancora vicino all'acquisizione, dovrebbe comunque compensare e garantire introiti regolari, ma l'idea che Microsoft voglia monetizzare a breve termine un'acquisizione del genere non è assurda.