Whatsapp introduce una modalità per gestire due account diversi su un solo dispositivo

Sarà quindi possibile, ad esempio, dedicare una numerazione per scopi professionali e un'altra per messaggiare con amici e familiari. Questa funzionalità sarà introdotta a partire dalle prossime settimane con un rollout progressivo.

Due numeri da un singolo dispositivo

Presto potremo gestire due account Whatsapp dalla stessa applicazione

Come dichiarato da Ellie Heatrick, portavoce di WhatsApp, sarà possibile configurare un secondo account, anche se sarà comunque necessario disporre di una scheda SIM e un numero diversi da quello principale per farlo.

L'operazione prevederà la ricezione di un codice monouso per l'autenticazione del secondo profilo in tempo reale; sarà dunque indispensabile, in fase di prima attivazione, avere a portata di mano un secondo telefono o una scheda inserita nello slot di un dispositivo multi-sim, o in alternativa fruire di una eSim.

Solo dopo aver superato questa fase di verifica, l'app approverà l'utilizzo di entrambi gli account su un unico dispositivo, lasciando gestire liberamente le impostazioni di privacy e di notifica su ciascuno di essi.