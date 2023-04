WhatsApp: ora si può usare lo stesso account su più smartphone, ecco come fare

In precedenza, WhatsApp permetteva di collegare a uno stesso account (ovvero a uno specifico numero di telefono) una serie di dispositivi/sessioni, come l'accesso da browser, l'app desktop, tablet e un singolo smartphone. Da aprile 2023, però, WhatsApp permette di collegare un solo account su più smartphone in contemporanea, anche con sistemi operativi diversi. In totale si può collegare lo stesso account su quattro smartphone. Lo stesso avviene per gli account Business.

Viene spiegato che la cronologia condivisa delle chat sarà mantenuta per un anno anche su smartphone che utilizzano sistemi operativi diversi. Ovviamente rimarrà attiva anche la crittografia end-to-end per messaggi, media e chiamate.

WhatsApp ha però posto un limite: se l'account sullo smartphone principale rimarrà inattivo per 14 giorni, l'app disconnetterà tutti gli altri dispositivi associati all'account. Si tratta di un'impostazione di sicurezza.

Il procedimento per collegare un altro smartphone a un profilo WhatsApp già esistente è semplice. Quando istallate sul secondo dispositivo l'app, invece di inserire il numero di telefono dovete seleziona la voce "Collega all'account esistente". A questo punto apparirà un codice QR che dovrà essere scansionato tramite il vostro smartphone principale dove è già attivo l'account che volete utilizzare.

Dovete quindi andare nel menù delle impostazioni di WhatsApp (i tre puntini in verticale su Android, in alto a destra) dello smartphone principale e lì premere "Dispositivi collegati". A questo punto troverete un pulsante verde con scritto "Collega dispositivo".

Diteci, questa funzione vi tornerà utile?